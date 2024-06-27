🔴 السودانيون في مصر

مصر مقبلة على اجراءت تقشف اقتصادي مختلفة، ومن بينها اغلاق المحلات التجارية في المساء مما سيسبب الضيق للكثير من المواطنين المعتادين على البقاء ساعات طويلة خارج المنازل في المساء، وخصوصاً في الصيف.

ستترتب على هذه الاجراءات ملامح تغير في السلوك الفردي والجماعي للمواطنين، وعلى السودانيين تحسين سلوكهم حتى لا يتم تحميلهم المسؤولية أو تفريغ الغضب عليهم.

هذا البوست مفتوح للتعديل ولأي اضافات، لكن على السودانيين الإلتزام بما يلي:

١- المظهر الجيد في الشارع وعدم لبس البرمودات وشباشب الحمام وتفادي الجلاليب ما أمكن لأن كثرتها تلفت النظر وتعطي انطباعاً بعدد أكبر من الحقيقي.

٢- عدم التجمهر في الشوارع للونسة والتجمع في المقاهي والأماكن المتعارف عليها.

٣- عدم الجلوس بتاتاً في مداخل العمارات.

٤- عدم الحديث في الهاتف في السلالم .

٥- عدم مضايقة النساء في الأسانسيرات ومقاعد المترو .

٦- احترام الأماكن العامة وعدم الصراخ في الجرسونات وسائقي المواصلات العامة ومحاسبي البقالات.

٧- الصعوط الصعوط الصعوط.

٨- الكف عن التظاهر والبوبار فالمواطنين والأجانب لا يعرفون إنك مهندس أو رجل أعمال أو عمدة قبيلة.. إنت لاجئ الآن حتى لو كنت زائراً. خت دي في بالك.

٩- أدفع البقشيش وما تعمل فيها إنجليزي.. البقشيش للبواب والجرسون وبتاع الديليفري والممرض البيديك الحقنة وغيره من أسس التعامل في هذا البلد.

١٠- عدم التأفف واظهار الضيق بالبلد حتى لو قطعت الكهرباء.. أنت ضيف ولو الحال ما عجبك فأنت غير ملزم بالبقاء.

#يا_غريب_خليك_أديب

محمد عثمان ابراهيم

