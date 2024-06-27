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السودانية رتاج الهندي عزالدين الأولى في امتحانات Checkpoint على مستوى جمهورية مصر
أحرزت الطالبة ( رتاج الهندي عزالدين) الدرجة الكاملة في امتحانات Checkpoint Primary الذي تعده مؤسسة كيمبريدج التعليمية في بريطانيا على المنهج البريطاني على نطاق العالم.
وحققت السودانية رتاج الهندي المركز الأول في الامتحانات على مستوى مدارس جمهورية مصر العربية عن مدرسة( إدريس الانجليزية) فرع القاهرة.
وانتقلت مدرسة إدريس من أم درمان وكرري إلى القاهرة بضاحية الشيخ زايد بعد اندلاع الحرب في السودان بالتوأمة مع مدارس نودريك العالمية المصرية.
القاهرة – المجهر
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