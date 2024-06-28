الروح القتالية لا تسقط هكذا فجأة.

كثير من ناشطي الميديا هيأ العقول و القلوب للهزيمة. من منهم لم يعمل على تخوين قادة الجيش و تسفيه خططهم لدرجة فقدان الناس ثقتهم بالجيش ، سلموهم لخال الغلابة على طبق من ذهب .

أنجزوا ثلاث أرباع المشوار الذي أكمله القحاتة بإسقاط سنار.

الناشط الذي يضطر لتخوين قادة الجيش ليبرر الإحباط بطول الحرب أو يدعي التعالم و الفهم في مجريات الحرب دون خبرة عسكرية أو تدريب سابق ، أو يجاري المستمعين الذين يحبون الإستماع الى هذه النغمة هو الذي ساعد القحاتة و المليشيا في غزوة إسقاط سنار الإعلامية.

جندوه و هو يظن أنه مساند للجيش.

هؤلاء كثيرون ..منتشرون..و خطيرون..و هي تحديات لا بد لنا من مواجهتها.

عمار عباس