والي الخرطوم :الفنان أبو عركي رمزللصمود وحب الوطن

إلتقى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بمكتبه اليوم بالفنان ابو العركي البخيت بحضور مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء أمن الحسن علي محمد صالح ومدير أمن أمدرمان الكبرى اللواء أحمد الطيب أمبيقا . والي الخرطوم قال ان أبو عركي يمثل رمزا للصمود وحب الوطن والتمسك بالتواجد بمنزله لاكثر من عام حتى تمكنت القوات المسلحة من تطهير محيط سكنه وأضاف : سنظل نتضامن مع كل الذين كانوا تحت حصار المليشيا ونحن ينتظرنا عمل كبير في الفترة القادمة ونؤكد ما ظل يردده عركي نحن لازم نبني نعمل ةوالعمل فى حد ذاتو..للي بيشعر..مسؤولية (يبقى عندنا مسؤولية). وقطع الوالي باننا قادرون ان نعيد بلادنا الى أفضل مما نحن فيه. من جهته سرد عركي جانبا من معانآته وصبره وتماسكه في سبيل أن يبقى في داره ودعا السودانيين الى تجاوز الخلافات والتوحد خلف راية الوطن الكبير والخروج من دائرة عدم الاستقرار التي ظلت تلازم بلادنا طيلة عهودها السابقة.

سونا