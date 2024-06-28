سياسية

وزير الداخلية يلتقي مساعد الامين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام

2024/06/28
الداخلية
علي هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة بنيويورك التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية بالسيد جان لاكورو مساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام بالامم المتحدة بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء ناقش اوجه التعاون والتنسيق بين الشرطة السودانية وقوات حفظ السلام وكيفية تعزيز عمليات حفظ السلام في السودان وحفظ النازحين والاطفال في اماكن الحروب .
449120508 793549296285301 7106366022579703313 n.jpg?stp=dst jpg p180x540& nc cat=105&ccb=1 7& nc sid=833d8c& nc eui2=AeEiBqtwV6zvSp0qk3LEEJJjeo3UB1FJq2N6jdQHUUmrYyppSW6d34oucAvawnhKZJOU xVo8ffNGuXVEw nx43T& nc ohc=3gFMstVb1cYQ7kNvgEo8Y N& nc ht=scontent.fcai11 1
المكتب الصحفي لشرطة السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/28