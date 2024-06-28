وزير الداخلية يلتقي مساعد الامين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام

علي هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة بنيويورك التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية بالسيد جان لاكورو مساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام بالامم المتحدة بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء ناقش اوجه التعاون والتنسيق بين الشرطة السودانية وقوات حفظ السلام وكيفية تعزيز عمليات حفظ السلام في السودان وحفظ النازحين والاطفال في اماكن الحروب .

المكتب الصحفي لشرطة السودان