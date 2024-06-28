شركة ميتا تواجه دعوى قضائية بتفضيلها منح الوظائف للأجانب

قبلت محكمة أميركية، الخميس، طلب الاستئناف في دعوى جماعية يمثلها مهندس برمجيات اتهم شركة ميتا بلاتفورمز برفض توظيفه لتفضيلها تشغيل العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورًا أدنى.

في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف سان فرانسيسكو، تم التأكيد على أن قانون حقبة الحرب الأهلية الذي يحظر التمييز في التعاقد على أساس “الاغتراب” يشمل المواطنين الأميركيين.

يلغي هذا القرار حكمًا سابقًا لمحكمة اتحادية في كاليفورنيا برفض الدعوى المقدمة من بوروشوتامن رجارام، الذي أصبح أميركيًا بالتجنيس، والذي يتهم ميتا بتجاهل العمال الأميركيين في التوظيف لصالح حاملي التأشيرات الذين يتقاضون أجورًا أدنى.

يسعى رجارام إلى تمثيل مجموعة تضم آلاف العاملين.

ولم ترد شركة ميتا، التي تملك فيسبوك وانستغرام وواتساب، أو محامو رجارام على طلبات رويترز للتعليق حتى الآن.

ونفت الشركة في مذكرات قدمتها للمحكمة ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن رجارام لم يستطع إثبات أن ميتا تعمدت التمييز ضد العمال الأميركيين.

رويترز