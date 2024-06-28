سياسية
جابر يخاطب ضباط وضباط صف وجنود الفرقة (١٩) مشاة مروي
خاطب عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، الخميس في مروي، قادة وضباط وضباط صف وجنود الفرقة 19 مشاه والمستنفرين.
أشاد سيادته بالروح المعنوية العالية والثبات الذي يتمتع به جنود الفرقة 19، وجاهزيتهم لحماية الأرض والعرض، مؤكدًا أن هذه الجاهزية هي مفتاح استقرار السودان وضمان وحدته.
وأشار إلى أن الفرقة 19 كانت لها دور كبير في الاستبسال والدفاع عن الوطن منذ اندلاع الحرب، حيث هاجمت أوكار العدو وكسرت أواصره. وأعرب عن ثقته بأن النصر سيكون حليف القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأوضح سيادته أن ماتعرض له السودان مؤامرة كبرى تصدى لها جنودنا البواسل بكل عزيمة واقتدار مؤكدا أن السودان سيظل صامدا أبيا في وجه الاعداء بفضل الله ثم عزيمة رجاله الذين دافعوا عن كرامته ومهروا الأرض بدمائهم الطاهرة.
وقال سيادته إن معركة الكرامة التي خاضتها القوات المسلحة مسنودة بالأجهزة النظامية الأخري والمقاومة الشعبية ومسنودة قبلها بالشعب السوداني، ستكون واحدة من نماذج المعارك التي ستدرس وتسجل في التاريخ الحديث.
سونا
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