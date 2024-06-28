جابر يخاطب ضباط وضباط صف وجنود الفرقة (١٩) مشاة مروي

خاطب عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، الخميس في مروي، قادة وضباط وضباط صف وجنود الفرقة 19 مشاه والمستنفرين.

أشاد سيادته بالروح المعنوية العالية والثبات الذي يتمتع به جنود الفرقة 19، وجاهزيتهم لحماية الأرض والعرض، مؤكدًا أن هذه الجاهزية هي مفتاح استقرار السودان وضمان وحدته.

وأشار إلى أن الفرقة 19 كانت لها دور كبير في الاستبسال والدفاع عن الوطن منذ اندلاع الحرب، حيث هاجمت أوكار العدو وكسرت أواصره. وأعرب عن ثقته بأن النصر سيكون حليف القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.