رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد محلية قدير بجنوب كردفان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الخميس، وفدًا من محلية قدير بجنوب كردفان.

ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في المحلية والبلاد نتيجة تداعيات الهجوم الذي شنته المليشيا الإرهابية على المواطنين والمنشآت المدنية، وتدمير البنية التحتية للدولة. كما تناول اللقاء الآثار السلبية لنزوح المواطنين.