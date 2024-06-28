سياسية

رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد محلية قدير بجنوب كردفان

2024/06/28
البرهان
البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الخميس، وفدًا من محلية قدير بجنوب كردفان.

ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في المحلية والبلاد نتيجة تداعيات الهجوم الذي شنته المليشيا الإرهابية على المواطنين والمنشآت المدنية، وتدمير البنية التحتية للدولة. كما تناول اللقاء الآثار السلبية لنزوح المواطنين.

وقال العمدة أحمد حسن عباس بوش عمدة منطقة قدير بجنوب كردفان في تصريح صحفي أن اللقاء أمن على أهمية معالجة الوضع الإنساني ،مثمنا دور المجلس الأعلى لنظارة الكواهلة لدعم قضايا المنطقة. وقال العمدة أحمد ” لمسنا تجاوباً واهتماماً كبيراً من رئيس مجلس السيادة تجاه دعم قضايا مواطني المحلية.
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سونا

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