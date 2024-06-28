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شاهد بالصورة.. الممثلة المصرية أيتن عامر تكسب حب الشعب السوداني بتغريدة مؤثرة: (في يوم الجمعة.. اللهم أقلب موازين الكون لأجل غزة والسودان)

2024/06/28
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خطفت الفنانة والممثلة المصرية الشهيرة أيتن عامر, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك على خلفية تغريدة قامت بنشرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كتبت الممثلة الشهيرة تغريدة على “ستوري” حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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أيتن عامر, كتبت: (في يوم الجمعة.. اللهم أقلب موازين الكون لأجل غزة والسودان), وكسبت الممثلة الجميلة حب الشعب السوداني, المتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تناقل ما كتبته الفنانة المصرية مع تعليقات مشيدة ومتغزلة فيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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