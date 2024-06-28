البرهان يهنئ رئيس جنوب إفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، متمنيا له التوفيق، وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والنماء.

وقال البرهان في برقيته ” بالنيابة عن حكومة وشعب السودان، أود أن أتقدم إليكم بأحر التهاني القلبية بمناسبة تعيينكم رئيس لجمهورية جنوب إفريقيا ، لقد أظهرت انتخابات عام ٢٠٢٤ م، والتي تميزت بسلميتها بوضوح للعالم قدرة جنوب إفريقيا على التغلب على تحدياتها وضمان مستقبل واعد لشعبها “.

وأعرب البرهان عن تمنياته لفخامة رئيس جنوب إفريقيا بالنجاح والإزدهار في فترة رئاسته الثانية، مؤكداً أن قيادته الرشيدة ستسهم في تحقيق الاستقرار والأمن لجنوب إفريقيا.