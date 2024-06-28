سياسية
عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة يتفقد بعض مشاريع شركة زادنا بالولاية الشمالية
ضمن زيارته للولاية الشمالية وقف الفريق مهندس بحري مستشار ابراهيم جابر ابراهيم عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة على المشاريع التي تنفذها شركة زادنا العالمية بالولاية الشمالية، وقدم مدير القطاع الجنوبي بالشركة تنوير بانشطة زادنا التي تقوم بها في المجالات المختلفه وأعمال الصيانه في مطار مروي، وقد ثمن سعادته الجهود المبذولة واثني علي إهتمام شركة زادنا في تنفيذ هذه المشاريع .
كذلك قام سيادته بزيارة بعض المشاريع التي تنفذها زادنا بمدينة نوري بالولاية الشمالية .
وفي ختام جولته لبى سيادته الدعوة المقدمة من العمدة كنيش من أعيان نوري وسط ترحيب حار من أهل المنطقه مؤكدين مساندتهم و وقوفهم مع القوات المسلحة في معركة الكرامة .
إعلام مجلس السيادة
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