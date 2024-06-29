سياسية

بالصور.. بدء تشغيل استراحة “جوانا أمل” لأطفال مرضى السرطان بـ مروي

2024/06/29
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بدأ تشغيل استراحة “جوانا أمل” لأطفال مرضى السرطان بمدينة مروي بالولاية الشمالية.
ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند الجيش حركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية التي انتظمت البلاد.
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الجزيرة – السودان

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