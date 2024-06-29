مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد سير العمل بشرطة محلية القلابات الشرقية

في إطار زياراته التفقدية للوقوف على أحوال القوة وسير العمل وتذليل المعضلات تفقد اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد مدير شرطة ولاية القضارف رفقة مدير المخابرات العامة والعميد شرطة محمد عظيم مدير دائرة الطوارئ والعمليات بحضور لجنة أمن المحلية والادارات الاهلية و اعيان المنطقة تفقد محلية شرطة القلابات الشرقية.

مدير شرطة الولاية خاطب قوة شرطة محليه القلابات الشرقية ، مشيدا بتضحياتهم وانفاذهم للخطط الخاصة بترقية وتطوير العمل الشرطي الجنائي والخدمي ، واعدا بتذليل كافة العقبات.

مدير شرطة المحلية العقيد شرطة عبد الله عمر الخضر اكد استعداد شرطة المحلية للاضطلاع بدورها للقيام بكل واجباتها لخدمة الوطن والمواطن ، داعيا الي اهمية التكاتف والترابط بين جميع الاجهزة العدلية التي تعمل في منظومة متكاملة هدفها دائما ان ينعم مواطني الولاية بالأمن والاستقرار.