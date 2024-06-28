المريخ يهزم حي الوادي ويتحدى الهلال على لقب السوبر السوداني

حقق نادي المريخ فوزاً صعباً على حي الوادي 1-0، في الجولة الثانية من دوري السوبر السوداني. وذلك يوم الخميس.

شهدت تشكيلة المريخ مشاركة 3 لاعبين جدد وهم عبد الرحمن كوكو، معتز هاشم، ومجتبى فيصل، وسجل اللاعب مجتبى فيصل هدف فوز المريخ في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

وضمن بذلك المريخ تأهله الرسمي إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي المقبل 2024-2025 إلى جانب الهلال، بعد أن حسم كلاهما صدارة ووصافة دوري السوبر المؤهل إلى المشاركة في المسابقة بحسب ما حدده الاتحاد السوادني للعبة.

وكان الهلال ضرب حي الوادي بنتيجة قاسية 7-1 في الجولة الأولى من المسابقة.

وسيلتقي المريخ بغريمه التقليدي الهلال في الجولة الختامية من دوري السوبر الأحد المقبل، لحسم هوية بطل هذه المسابقة.

ويدخل الهلال المباراة الأخيرة بفرصتي الفوز أو التعادل ليظفر باللقب، بينما يلعب منافسه المريخ على فرصة الفوز فقط للتتويج.

بهدف دون مقابل.. المريخ يفوز على حي الوادي نيالا في دوري السوبر السوداني المقام بتنزانيا#الشرق_السودان pic.twitter.com/6g2wbgcZ40 — الشرق للأخبار – السودان (@AsharqNewsSUD) June 27, 2024

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