علامة تجارية تورط رونالدو.. والاتحاد الآسيوي يعاقب النصر والهلال بغرامات كبيرة

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غرامات كبيرة على نادي الهلال السعودي ونادي النصر السعودي، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن حزمة من القرارات المتعلقة بالنسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا.

غرمت لجنة الانضباط نادي الهلال مبلغ 2000 دولار، بسبب تأخر نزول الفريق لمدة 90 ثانية إلى أرض الملعب في مباراتهم ضد سباهان الإيراني، وفقًا للمادة 2.2.

كما فرضت اللجنة غرامة قدرها 7500 دولار على نادي النصر بسبب حدوث عنف من أفراد ناديه، وفقًا للمادة 50.1.

بالإضافة إلى ذلك، غُرم لويس كاسترو، مدرب النصر، مبلغ 7000 دولار، بسبب انخراطه في سلوك عدواني ضد المنافس، وفقًا للمادة 50.1.

وكذلك تم تغريم كريستيانو رونالدو، نجم النصر، مبلغًا قيمته 15.000 دولار، بسبب ارتداء علامة تجارية لطرف ثالث، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العين الإماراتي، في مخالفة للمادة 60.6.

المصري اليوم