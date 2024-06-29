نيمار يستعد للموسم الجديد على طريقة جاريث بيل

يستعد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال، بجدية للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في أكتوبر الماضي، ليعود إلى الملاعب قريباً.

بينما يتواجد نجم السيليساو في الولايات المتحدة لدعم منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، قام بممارسة بعض الأنشطة والفعاليات بعيداً عن كرة القدم والتأهيل البدني المطلوب في هذه الفترة.

ونشر نيمار عبر حسابه على منصة “إكس” صوراً له أثناء ممارسة رياضة الجولف، وهي اللعبة التي يفضلها نجم ريال مدريد السابق جاريث بيل، الذي أثار الجدل سابقاً بتصريحه بأن أولوياته هي منتخب بلاده “ويلز”، ثم الجولف، ثم ريال مدريد.

ويستعد الهلال لبدء الموسم الجديد بانطلاق كأس السوبر السعودي، حيث سيواجه الأهلي في نصف النهائي، وسيلتقي الفائز منهما مع المتأهل من مباراة النصر والتعاون في نصف النهائي الآخر.

ولعب نيمار الموسم المنصرم، 5 مباريات فقط بقميص الزعيم سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وصنع 3 آخرين.

كووورة