مدير مجموعة تاسيتي الأعلامية: ندخل في تجربة جديدة عبر منصة الهلال

مدير مجموعة تاسيتي الأعلامية

ترتيباتنا لنقل المباراة تسير بصورة ممتازة

ندخل في تجربة جديدة عبر منصة الهلال والتفاصيل لاحقا

اكد المهندس محمد عمر الفاروق مدير مجموعة تاسيتي علي حصرية حقوق النقل لمباراة القمة القادمة وقال انها ستشهد تدشين منصة الهلال الأعلامية التي تشرف عليها مجموعة تاسيتي مشيرا الي ان هناك بعض التفاصيل الإلكترونية البسيطه التي يعملون عليها قبل طرح الأمر خلال ساعات للاشتراك في منصة الهلال ومشاهدة المباراة بتقنية عالية

كما أشار الي انهم سيطرحون فرص المشاهدة بالدفع المقدم لمن يريد مشاهدتها بتلفونه الخاص وسوف يقدم كل التفاصيل لاحقا