إعتراف صريح من أحد قادة المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية الذي يسمي نفسه (الجنرال جلحة) بوجود مقاتلين أجانب ضمن قواته من دول :

تشاد – ليبيا – جنوب السودان – أفريقيا الوسطى – النيجر !!



الشعب السوداني كله يدرك حقيقة ما صرح به (جلحة) لأنه شاهد هؤلاء المرتزقة رأي العين !!

و هو ذات الأمر الذي أثبتته كثير من التقارير الدولية و التقارير الإستقصائية التي أجرتها بعض الوكالات الإخبارية و صحف و قنوات تلفزيونية غربية !!

فما هو رأي قادة الدول المذكورة ؟

و ما هو رأي موسى فكي و مفوضيته ؟

و ما رأي الجامعة العربية ؟

و ما رأي الأمم المتحدة ؟

و ما رأي حمدوك و جماعته ؟

و بالمناسبة و حسب المعلومات و الوثائق و الأدلة فإن دولة الإمارات (راعي) المليشيا و (كفيل) حمدوك و جماعته هي من تقوم بجلب هؤلاء المرتزقة و تدفع أجورهم !!

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

H-Magid Elsuwar