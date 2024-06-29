الشعب السوداني كله يدرك حقيقة ما صرح به (جلحة) لأنه شاهد هؤلاء المرتزقة رأي العين !!
إعتراف صريح من أحد قادة المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية الذي يسمي نفسه (الجنرال جلحة) بوجود مقاتلين أجانب ضمن قواته من دول :
تشاد – ليبيا – جنوب السودان – أفريقيا الوسطى – النيجر !!
الشعب السوداني كله يدرك حقيقة ما صرح به (جلحة) لأنه شاهد هؤلاء المرتزقة رأي العين !!
و هو ذات الأمر الذي أثبتته كثير من التقارير الدولية و التقارير الإستقصائية التي أجرتها بعض الوكالات الإخبارية و صحف و قنوات تلفزيونية غربية !!
فما هو رأي قادة الدول المذكورة ؟
و ما هو رأي موسى فكي و مفوضيته ؟
و ما رأي الجامعة العربية ؟
و ما رأي الأمم المتحدة ؟
و ما رأي حمدوك و جماعته ؟
و بالمناسبة و حسب المعلومات و الوثائق و الأدلة فإن دولة الإمارات (راعي) المليشيا و (كفيل) حمدوك و جماعته هي من تقوم بجلب هؤلاء المرتزقة و تدفع أجورهم !!
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
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