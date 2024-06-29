طريقة مشاهدة مباراة القمة السودانية يوم 30 يونيو 2024 عبر الموبايل

منصة تاسيتي ميديا للبث المباشر

عن الخدمة (Taseti whatsapp)

هي خدمة بث مناسبات مباشر عبر منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب لزمن محدد (مباريات رياضية مباشرة – احتفالات مباشرة مختلفة ) ينتهي الاشتراك بانتهاء البث المباشر للحدث.

-بث مباراة القمة مباشر

عبر الموبيل (مدفوعة القيمة) – ملحوظة مشاهدة مباراة القمة الكلاسيكو يوم 30 يونيو 2024 الساعة 6 مساء بتوقيت تنزانيا من استاد عزام من خلال المنصة تاسيتي ميديا

قيمة الاشتراك في الخدمة

* اشتراك لفترة محددة تنتهي بانتهاء البث 5 الف جنية (شامل بث حي لمبارة الكلاسيكو يوم 30 يونيو)

يتم الاشتراك عن طريق:

خدمة تطبيق بنكك (بنك الخرطوم)

-قريبا (بي بال – ماستر كارد – فيزا كارد)

خطوات الاشتراك في منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب

الخطوة الاولي :ادفع قيمة الاشتراك (5 الف جنية) (لمشاهدة مباراة القمة السودانية يوم 30 يونيو ) عبر خدمة بنكك علي حساب رقم 1237 ( شركة هوت نت )

الخطوة الثانية: ارسال اشعار الاشتراك (5 الف جنية) الي رقم منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب – 00249100995962

الخطوة الثالثة : انتظر رسالة تاكيد الاشترك بشكل تلقائي واستمتع بخدمات منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب

تنبية : يجب ان يحتوي اشعار (صورة) بنكك علي الاتي :(رقم العملية – التاريخ والزمن – من حساب – الي حساب – المبلغ) نسبة لمعالجة سداد بواسطة الذكاء الاصطناعي علي منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب

جميع مبالغ الاشتراكات شاملة القيمة المضافة

لدخول الي منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب

استخدم الرابط

او امسح الباركود التالي بالكاميرا من خلال كاميرا تطبيق الواتساب

خطوات الاشتراك في منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب

الخطوة الاولي :ادفع قيمة الاشتراك (5 الف جنية) (لمشاهدة مباراة القمة السودانية يوم 30 يونيو ) عبر خدمة بنكك علي حساب رقم 1237 ( شركة هوت نت )

الخطوة الثانية: ارسال اشعار الاشتراك (5 الف جنية) الي رقم منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب – 00249100995962

الخطوة الثالثة : انتظر رسالة تاكيد الاشترك بشكل تلقائي واستمتع بخدمات منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب

تنبية : يجب ان يحتوي اشعار (صورة) بنكك علي الاتي :(رقم العملية – التاريخ والزمن – من حساب – الي حساب – المبلغ) نسبة لمعالجة سداد بواسطة الذكاء الصناعي علي منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب

جميع مبالغ الاشتراكات شاملة القيمة المضافة

لدخول الي منصة تاسيتي ميديا علي الواتساب

استخدم الرابط

او امسح الباركود التالي بالكاميرا من خلال كاميرا تطبيق الواتساب