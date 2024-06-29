مشاهدة مباراة القمة السودانية يوم 30 يونيو 2024 عبر منصة الهلال وخدمات اخرى

منصة الهلال علي الواتساب

عن الخدمة (Alhilal WhatsApp)

خدمة منصة الهلال واتساب هي خدمة مدفوعة القيمة لنادي الهلال ومن خلال يمكنك الاشتراك في جميع اشعارات الاخبارية لنادي الاهلال (نص-صوت-صورة) وذلك بارسال إشعارات لقطات أهداف نادي الهلال في جميع البطولات وارسال الاشعارات المباشرة للمباريات المباشر لاحداث المبارة مصحوبة باهم لقطات المباراة وايضا يمكن التسوق عبر المنصة وشراء منتجات نادي الهلال التذكارية والكثير من الخدمات.

خدمات المنصة :

-الهلال لحظة بلحظة

متابعة أحداث الهلال لحظة بلحظة من خلال إشعارات الواتساب الاخبارية لحدث عبر (النص والصورة والصوت والفيديو).

-اشعارات المباراة المباشرة

إرسال إشعارات أحداث المباراة طوال زمن المباراة (90 دقيقة) بصورة مباشرة مصحوبة بلقطات الفيديو من الاهداف او اجمل لقطات المباراة.

-إصدارات الاهلال

إرسال إصدارات الهلال من صحف ومجلات او برامج مصورة.

-تسوق مع الهلال

يمكنك شراء منتجات الهلال من (كابات وتشيرتات وسراويل وجوارب وهديا) من خلال منصة الواتساب .

-تلفزيون الهلال TV

يتم خصم 30‎%‎ من قيمة اشتراك تلفزيون الهلال Tv للاستقبال علي اجهزة وشاشات التلفزيون الذكية (يبدا مع انطلاقة بطولة سيكافا بتنزانيا للاندية) عند الاشتراك عبر المنصة

-بث المباريات مباشر

عبر الموبيل (مدفوعة القيمة) – ملحوظة مشاهدة مباراة القيمة الكلاسيكو يوم 30 يونيو الساعة 6 مساء بتوقيت تنزانيا من استاد عزام من خلال المنصة مجانا مع الاشتراك

قيمة الاشتراك في الخدمة

* اشتراك شهري 8 الف جنية (شامل بث حي لمبارة الكلاسيكو يوم 30 يونيو)

* ⁠اشتراك اسبوعي 4 الف جنية (شامل بث حي لمباراة الكلاسيكو يوم 30 يونيو )

يتم الاشتراك عن طريق:

خدمة تطبيق بنكك (بنك الخرطوم)

-قريبا (بي بال – ماستر كارد – فيزا كارد)

خطوات الاشتراك في منصة الهلال علي الواتساب

الخطوة الاولي :ادفع قيمة الاشتراك (الشهري 8 الف جنية) او (الاسبوعي 4 الف جنية ) عبر خدمة بنكك علي حساب رقم 1237 ( شركة هوت نت)

الخطوة الثانية: ارسال اشعار الاشتراك (8 الف جنية شهري)او (4 الف جنية اسبوعي) الي رقم منصة الهلال علي الواتساب – 00249100995930

الخطوة الثالثة : انتظر رسالة تأكيد الاشتراك بشكل تلقائي واستمتع بخدمات منصة الهلال علي الواتساب

تنبيه : يجب ان يحتوي اشعار (صورة) بنكك علي الاتي :(رقم العملية – التاريخ والزمن – من حساب – الي حساب – المبلغ) نسبة لمعالجة سداد بواسطة الذكاء الاصطناعي علي منصة الهلال علي الواتساب

جميع مبالغ الاشتراكات شاملة القيمة المضافة

لدخول الي منصة الهلال علي الواتساب

استخدم الرابط

او امسح الباركود التالي بالكاميرا من خلال كاميرا تطبيق الواتساب

