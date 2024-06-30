أهم شرط يجب أن يتوفر فيه الوزراء هو أن يكون بمستوى شهيد وليس أقل من ذلك. وذلك لأننا لا نستطيع اختيار رئيس وزراء شهيد بالفعل.

بالإضافة إلى التأهيل والكفاءة، رئيس الوزراء يجب أن يكون محاربا مستعدا للموت من أجل السودان. لأننا في حالة حرب.

هذا يعني أن رئيس الوزراء القادم يفهم معركة الكرامة ويؤمن بها، ويعتبر نفسه جندي مثل كل الجنود. إن لم يكن كذلك فلا فائدة.

حليم غباس

