فينيسيوس يتوهج ويقود البرازيل لاكتساح باراجواي

حقق منتخب البرازيل، فوزه الأول ببطولة كوبا أمريكا 2024، بالفوز (4-1) على باراجواي، ليودع الأخير المسابقة من الدور الأول، فجر اليوم السبت.

كان منتخب البرازيل، استهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام كوستاريكا في المباراة الأولى، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة.

أما منتخب باراجواي فقد خسر مباراته الثانية بعد السقوط أمام كولومبيا (1-2) في الجولة الأولى، ليتأكد خروجه من البطولة قبل مواجهة كوستاريكا.

وسيلعب منتخب البرازيل في الجولة الثالثة ضد كولومبيا التي ضمنت التأهل للدور الثاني بعد الفوز في أول مباراتين على باراجواي (2-1)، وكوستاريكا (3-0).

ويدين منتخب البرازيل بفوزه الأول في كوبا أمريكا لنجمه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، الذي سجل الهدفين الأول والثالث (ق 35، 45+5)، بينما أحرز سافينيو الهدف الثاني في الدقيقة (43).

وأحرز عمر ألديريتي، هدف باراجواي الوحيد بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني، لكن ماركوس باكيتا الذي أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة (31)، اختتم رباعية البرازيل من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة (65).

بداية سريعة

تجاوز الفريقان، مرحلة جس النبض سريعا وتبادلا المحاولات الهجومية منذ الدقائق الأولى؛ حيث سدد البرازيلي جواو جوميز، كرة فوق العارضة (ق 6).

ورد منتخب باراجواي بتسديدة لاعبه خوليو إنسيسو في الشباك من الخارج (ق 9)، وبعدها أبعد الحارس البرازيلي أليسون بيكر، تسديدة داميان بوباديا من المقص الأيمن.

استمر التهديد البرازيلي لمرمى باراجواي من الركلات الركنية التي نفذها رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد، وقابلها زميلاه دانيلو، وماركينيوس برأسيات فوق العارضة.

وكان أليسون يقظا في الإمساك بتسديدة جديدة من بوباديا (ق 30) بعدها سدد زميله لوكاس باكيتا، كرة ارتدت من يد أندريس كوباس، مدافع باراجواي ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

لكن باكيتا سدد ركلة الجزاء بجوار القائم الأيسر لتضيع فرصة محققة لهدف برازيلي أول، لكن عاد باكيتا بعدها ليمرر كرة إلى فينيسيوس جونيور، الذي راوغ حارس باراجواي وسدد في الشباك ليحرز أول أهداف البرازيل في البطولة.

وردت العارضة تسديدة قوية من لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش (ق 43)، وبعدها بثوان قليلة سجل سافينيو الهدف الثاني بعد متابعة لتسديدة رودريجو التي ارتدت من رودريجو ميرينجو حارس باراجواي.

استمرت الإثارة في الوقت بدل الضائع حيث سدد بوباديا كرة جديدة أمسكها أليسون، بينما ارتكب عمر ألديريتي، خطأ فادحا استغله فينيسيوس في تسجيل الهدف الثاني، والثالث للبرازيل قبل الاستراحة.

إحباط محاولات باراجواي

وبعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني، أشعل عمر ألديريتي مدافع باراجواي، أجواء اللقاء مجددا بتسديدة قوية بيسراه في شباك أليسون ليقلص منتخب باراجواي الفارق.

وكاد إنسيسو، أن يضيف هدفا ثانيا لباراجواي، لكن أليسون أبعد تسديدته من المقص الأيسر بصعوبة بالغة في الدقيقة (51).

وانتفض منتخب السامبا بركلة حرة سددها رودريجو بقوة وأبعدها ميرينجو حارس باراجواي ببراعة (ق 55)، بعدها سدد سافينيو كرة ارتطمت بيد ماتياس فياسانتي ليحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للبرازيل.

ونجح ماركوس باكيتا في هز الشباك هذه المرة ليسجل رابع أهداف البرازيل في الدقيقة (65).

لم ييأس منتخب باراجواي بل واصل محاولاته لتحسين النتيجة حيث سدد نجمه ميجيل ألميرون كرة أمسكها البرازيلي أليسون (ق 67)، وارتقى جوستافو فيلاسكيز لركلة ركنية برأسه بجوار القائم (ق 71)، بينما رد فينيسيوس جونيور بتسديدة فوق العارضة (ق 73).

وتحرك دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل لتنشيط الصفوف بإشراك دوجلاس لويز، ورافينيا، مكان برونو جيمارايش، ورودريجو.

وزادت المهمة تعقيدا بحصول أندريس كوباس على بطاقة حمراء بعد اعتداء بدون كرة ضد دوجلاس لويز ليكمل منتخب باراجواي اللقاء ب10 لاعبين منذ الدقيقة (81).

وبعد 6 دقائق، هز جوستافو فيلاسكيز، شباك أليسون بهدف ثان بضربة رأس بعد ركلة حرة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد، تدخلت باحتساب تسلل ضد مدافع باراجواي.

واختتم رافينيا نجم برشلونة، المحاولات البرازيلية بتسديدة في الشباك من الخارج بالوقت بدل الضائع قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا فوز البرازيل.

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