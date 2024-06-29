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شاهد بالصور.. بعد أن خاطبهم وبث الحماس فيهم.. قائد الجيش “البرهان” يجلس على الأرض بتواضع كبير وسط جنوده ويشاركهم تناول وجبتهم البسيطة بأرض المعركة بولاية سنار

2024/06/29
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تصدرت صور لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن البرهان, كان قد تفقد جنوده بالصفوف الأمامية بولاية سنار, وخاطبهم وبث الحماس في نفوسهم.

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كما ظهر رئيس مجلس السيادة في صور متداولة وهو جالس على الأرض ويشارك الجنود وبتواضع كبير الأكل في وجبتهم البسيطة التي أعدوها داخل أرض المعركة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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