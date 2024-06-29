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شاهد بالصورة والفيديو.. الناشط الشهير عثمان ذو النون يظهر في “لايف” مع حسناء فائقة الجمال ويحرضها على رفع حذاءها في وجه متابعيها والحسناء تستجيب

2024/06/29
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من بث مباشر على تطبيق “تيك توك” الشهير, جمع بين الناشط السوداني المعروف عثمان ذو النون وإحدى نجمات التطبيق الشهير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أجرى ذو النون, جولة مع الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال.

وأثار ذو النون سخرية المتابعين بعدما طلب من الحسناء تنفيذ أحكامه والمتمثلة في رفع حذاءها في وجه متابعيها الذين لم تجد منهم دعم وهي تتحدث.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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