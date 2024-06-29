شاهد بالفيديو.. الفنانة ياسمين كوستي تسخر من “الدعامة” وتصفهم بالمرتزقة بعد هزيمتهم في سنار على يد الجيش وتغني لهم أغنيتها الشهيرة: (الدعم السريع قالوا لي انهار وشالوا باللوري يا قصب سنار)

نشرت الفنانة السودانية ياسمين كوستي, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سخرت الفنانة المعروفة, خلال المقطع من قوات الدعم السريع, بعد هزيمتها في مدينة سنار على يد القوات المسلحة.

ووصفت ياسمين, “الدعامة” بالمرتزقة وتغنت لهم بسخرية أغنيتها الشهيرة (الدعم السريع قالوا لي انهار وشالوا باللوري يا قصب سنار).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين