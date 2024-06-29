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شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني يقتحم ساحة الرقص ويقدم وصلة رقص هستيرية مع حسناء أثيوبية بأديس أبابا

2024/06/29
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تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتداول واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني وهو يقتحم صالة الرقص خلال حفل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا, وفقاً لما ذكر متداولو المقطع.

وقدم الرجل وصلة رقص هستيرية مع حسناء أثيوبية, تفاعلت معه وبادلته الرقصات على الطريقة الحبشية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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