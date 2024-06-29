شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تستعرض جمالها وأناقتها على أنغام إحدى الأغنيات الخليجية

عادت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاء ظهور الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني, بمقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتفاعلات كبيرة.

حيث ظهرت مونيكا, وهي تستعرض جمالها وأناقتها على أنغام إحدى الأغنيات الخليجية وسط تعليقات متغزلة من جمهورها ومتابعيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين