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شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تقيم بالخليج تحكي قصتها مع أكل الوجبة الشهيرة “الكمونية” وتقول: (الكمونية بتزيد نسبة الجمال وود خالتي عاوز يفضحني أمام المتابعين عشان أكلتها)

2024/06/29
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تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, الترند بعد أن حظي بأعلى نسبة مشاهدات ومشاركات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الحسناء السودانية ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة التي تقيم بإحدى دول الخليج جوري محمد, وهي تتحدث عن تجربتها مع أكل الوجبة السودانية الشهيرة (الكمونية).

وقالت الحسناء جوري, في حديثها الذي حظي بمتابعات واسعة: (الكمونية بتزيد نسبة الجمال وود خالتي عاوز يفضحني أمام المتابعين عشان أكلتها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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