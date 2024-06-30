حركة العدل والمساواة السودانية تنعي شقيق مناوي وجبريل يعزّي

قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية، المناضل/ عباس أركو مناوي شقيق القائد/ مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور و رئيس حركة تحرير السودان، و الذي استشهد في معارك القطاع الشمالي.

يتقدم رئيس و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة للقائد/ مني أركو مناوي، و الاستاذ/ حسين أركو مناوي و الأستاذ/ خميس أركو مناوي و جميع آل مناوي و أقاربهم و أصهارهم و رفاق الشهيد و الأهل داخل و خارج السودان في هذا الفقد الأليم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و مغفرته، و أن يسكنه فسيح جناته، و يجعل قبره روضة من رياض الجنة، و أن يلهم آله و ذويه الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.