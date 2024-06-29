المصباح يعزي في استشهاد عباس أركو مناوي

كتب المصباح طلحة قائد لواء البراء بن مالك تعزية في استشهاد “عباس أركو مناوي” شقيق حاكم إقليم دارفور، وقال:

تقبل الله الشهيد بإذن الله الرفيق عباس أركو مناوي قبولا حسنا

نسال الله أن يتقبل جميع شهدائنا الأبرار قبولا حسنا وأن يعز الشعب السوداني بنصرٍ يشرح الصدور..

وعزائنا لأسرة الشهيد وإخواننا في فاشر السلطان وكل الرفاق في حركة جيش تحرير السودان والقوات المشتركة وجميع الشعب السوداني الحر..