توضيح من السفارة السودانية في القاهرة بخصوص إغلاق المدارس السودانية

تودّ المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان أن تفيد بمتابعتها بصورة لصيقة التطورات الأخيرة الخاصة بإغلاق بعض المدارس السودانية بمحافظة الجيزة، بما فيها مدرسة الصداقة التابعة للسفارة السودانية، علماً بأنها المدرسة الوحيدة التي لديها ترخيص للعمل. تفيد المستشارية بأنها في تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتقنين أوضاعها وفقاً لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الأجنبية بجمهورية مصر.

تهيب المستشارية الثقافية ضرورة الالتزام بالشروط والموافقات أدناه، التي وافتنا بها السلطات المصرية المختصة، للحصول على التصديق اللازم لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس السودانية بجمهورية مصر: ١- الحصول على موافقة وزارة التربية و التعليم السودانية. ٢- الحصول على موافقة وزارة الخارجية السودانية. ٣- الحصول على موافقة وزارة الخارجية المصرية. ٤- توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية. ٥- إرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة. ٦- إرفاق صورة من طلب مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان. ٧- ملف كامل للمدرسة يشمل المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة. ٨- إرفاق رسم تخطيطي لهيكل المدرسة.

تؤكد المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان التزامها بالمتابعة مع السلطات المصرية المعنية، لتوفير وتسهيل فرص تعليم مناسبة لأبناءنا الطلاب. كما تتقدم السفارة بكامل الشكر لوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر الشقيقة على ما تقدمه من فرص تعليمية للطلاب السودانييين المقيمين في مصر في ظل هذا الظرف الاستثنائي.