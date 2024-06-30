رياضية
هزمتها بهدفين دون مقابل .. سويسرا تجرد إيطاليا من لقب اليورو
بلغ منتخب سويسرا، ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بفوزه 2-0 على إيطاليا حاملة اللقب، مساء السبت. سجل ثنائية سويسرا، ريمو فريلير وروبين فارجاس في الدقيقتين 37 و46.
وقدم الأزوري، مباراة سيئة، ليخرج من دور ال 16، فيما ينتظر المنتخب السويسري في دور الثمانية، الفائز من لقاء إنجلترا وسلوفاكيا.
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