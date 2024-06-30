وزير الداخلية يلتقي مفوض الشرطة الدولية بالامم المتحدة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء ناقش اهمية اشراك الشرطة السودانية في بعثات حفظ السلام الدولية لما تمتلكه من عراقة وكفاءة وخبرات تراكمية ، بجانب تقديم التدريب المتخصص لقوات الشرطة السودانية في شتي المجالات.

مفوض الشرطة الدولية وعد بالنظر في الطلب باشراك الشرطة السودانية في عمليات حفظ السلام الدولية خاصة وان السودان كان قد شارك بكتيبة من القوات المسلحة في قوات حفظ السلام بدولة الكنغو في العام1961م .

المكتب الصحفي لشرطة السودان