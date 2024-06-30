سياسية
وزير الداخلية يلتقي مفوض الشرطة الدولية بالامم المتحدة
إلتقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية بالسيد فيصل شاكار مفوض الشرطة الدولية بحضور الفريق شرطة(حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء ناقش اهمية اشراك الشرطة السودانية في بعثات حفظ السلام الدولية لما تمتلكه من عراقة وكفاءة وخبرات تراكمية ، بجانب تقديم التدريب المتخصص لقوات الشرطة السودانية في شتي المجالات.
مفوض الشرطة الدولية وعد بالنظر في الطلب باشراك الشرطة السودانية في عمليات حفظ السلام الدولية خاصة وان السودان كان قد شارك بكتيبة من القوات المسلحة في قوات حفظ السلام بدولة الكنغو في العام1961م .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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