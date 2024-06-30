التمرد يعلن سيطرته على الفرقة 17 مشاة في سنجة

أعلنت قوات الدعم السريع المتمردة عن سيطرتها على الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش بمدينة سنجة عاصمة ولاية سنار. وبثت فيديو من داخل الفرقة ظهر فيه “كيكل”.

وقالت مصادر للجزيرة: الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني تصد هجوما شنته قوات الدعم السريع بالطريق الغربي لمدينة سنجة. الجزيرة – السودان