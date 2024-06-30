تغتال حلم الدنمارك الجديد بهدفين

حجزت ألمانيا بطاقة العبور إلى ربع نهائي يورو 2024 بعد فوزها 2-0 على الدنمارك مساء السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وسجل هدفي ألمانيا كاي هافيرتز في الدقيقة 53 وجمال موسيالا في الدقيقة 68.

وينتظر المنتخب الألماني في دور الثمانية الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا. وكانت ألمانيا قد افتتحت التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة عبر تسديدة رأسية من شلوتيربيك، لكن الحكم ألغى الهدف لوجود مخالفة.

وفي الدقيقة (90+5)، انفرد هافيرتز بشمايكل، وسدد كرة أرضية تألق الحارس في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز ألمانيا (2-0).