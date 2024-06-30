بسمة بوسيل وسعد لمجرد وشذى حسون.. نجوم الفن ينعون والدة ملك المغرب

أعرب العديد من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي عن حزنهم لرحيل والدة ملك المغرب محمد السادس، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

**بسمة بوسيل**

حرصت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على نعي وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. ونشرت بسمة نعيها مرفقاً بآية قرآنية: “إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

**سعد لمجرد**

نعى الفنان المغربي سعد لمجرد وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستجرام، حيث نشر صورة تجمع الملك محمد السادس ووالدته، وعلق قائلاً: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة للا لطيفة، والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

محمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان على نعي والدة ملك المغرب محمد السادس وقرر الاعتذار لإدارة مهرجان موازين عن عدم إحياء حفله الغنائي مساء اليوم السبت حدادًا على رحيل والدة ملك المغرب عبر مقطع فيديو نشره على حسابه “إنستجرام”، إلا أن خرج رمضان بعدها بدقائق وتراجع عن الاعتذار مؤكدًا أن إدارة المهرجان أعلنت عن إقامة الحفل في موعده ولا نية لإلغائه.

شذى حسون

نعت الفنانة العراقية شذى حسون والدة ملك المغرب محمد السادس، ونشرت صورة أرشيفية للملك محمد السادس مع والدته الراحلة وعلقت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، والأسرة الملكية الكريمة، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

مصراوي