اليابان تصدر أوراقاً نقدية جديدة باستخدام الصور ثلاثية الأبعاد

ذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن اليابان ستصدر يوم الأربعاء المقبل أوراقاً نقدية جديدة تستخدم فيها لأول مرة على مستوى العالم الصور الثلاثية الأبعاد المتطورة، كجزء من إجراءات مكافحة التزييف.

وأوضحت الوكالة أن هذا التغيير هو الأول في تصميم العملات اليابانية منذ 20 عاماً. وستكون أرقام القيمة الاسمية على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 10000 ين و5000 ين و1000 ين أكبر حجماً مما هي عليه في الإصدارات الحالية، لتسهيل التعرف عليها للجميع. بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي الأوراق النقدية على علامات لمسية لمساعدة الأشخاص ضعاف البصر في معرفة قيمتها.

ومن المتوقع أن تتم طباعة حوالي 7.5 مليار ورقة نقدية جديدة بحلول نهاية مارس من العام المقبل.

ونقلت “كيودو” عن الحكومة تأكيدها أن الأوراق النقدية الحالية ستظل صالحة حتى بعد طرح الأوراق النقدية الجديدة.

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