تعرف على الدول الأكثر تدخينا للسجائر في العالم

لم يتم إثبات العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة إلا في عام 1950، على الرغم من أن الأطباء في أواخر القرن التاسع عشر حددوه كسبب محتمل.

ومنذ ذلك الحين، قامت العديد من البلدان بتثبيط منتجات التبغ في محاولة لخفض معدلات التدخين وما يترتب على ذلك من آثار صحية.

وفيما يلي، تكشف إحصائية عن البلدان التي لديها أعلى معدلات استهلاك التبغ بين سكانها الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، والتي نقلها موقع “فاشيوال كابيتالست”.

وفي صدارة القائمة، تأتي دولة ناورو، وهي واحدة من دول أوقيانوسيا، حيث تبلغ نسبة المواطنين المدخنين بها فوق سن الـ 15، ما يصل لـ 48% بحسب الدراسة.

من بعدها تأتي دولة ميانمار حيث تبلغ نسبة المواطنين المدخنين بها فوق سن الـ 15، ما يصل لـ 44%، لتحتل المركز الثاني حسب الدراسة.

دولة كيريباس أو جمهورية كيريباتي هي من دول أوقيانوسيا أيضا، وجاءت في الترتيب الثالث، حيث تبلغ نسبة المواطنين المدخنين بها فوق سن الـ 15، ما يصل لـ 40% بحسب الدراسة.

وتساوت مجموعة من الدول في الترتيب مع كيريباس، بما يشمل بابوا غينيا الجديدة وبلغاريا وصربيا، جميعها تبلغ نسبة المدخنين فوق سن الـ 15 عام، 40% بهم.

في الترتيب الرابع تأتي دولة تيمور الشرقية في آسيا، حيث تبلغ نسبة المواطنين المدخنين بها فوق سن الـ 15، ما يصل لـ 39% بحسب الدراسة.

في الترتيب الخامس تأتي أندونيسيا في آسيا، حيث تبلغ نسبة المواطنين المدخنين بها فوق سن الـ 15، ما يصل لـ 38% بحسب الدراسة.

ومن قارة أوروبا، في الترتيب السادس تأتي كرواتيا، حيث تبلغ نسبة المواطنين المدخنين بها فوق سن الـ 15، ما يصل لـ 37% بحسب الدراسة، وبالتساوي معها في النسبة جاءت جزر سليمان من قارة أوقيانوسيا.

وتقاسم المركز السابع كل من دولة أندورا والبوسنة والهرسك، وقبرص والأردن، جميعهم بلغت نسبة المدخنين بهم فوق سن الـ 15 عام، 36%.

في الترتيب الثامن بختام القائمة، جاءت فرنسا، حيث تبلغ نسبة المواطنين المدخنين بها فوق سن الـ 15، ما يصل لـ 35% بحسب الدراسة.

العين الاخبارية