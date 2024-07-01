بالفيديو .. ممنوع من حضور الجنازات.. تركي مصاب بحالة نادرة تجعله يضحك باستمرار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمواطن التركي علي توتار، البالغ من العمر 42 عامًا، الذي يعاني من حالة صحية نادرة تجعله يضحك بشكل متواصل دون توقف.

وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم، يُصاب توتار بحالة تسبب في ضحكه المستمر والابتسام، ما يجعله يواجه بعض المواقف المحرجة في بعض الأحيان، مثل امتناعه عن حضور الجنازات بسبب طبيعة حالته.

تم تداول فيديوهات لتوتار على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيها وهو يضحك بشكل متواصل. وقد تلقت بعض الشبكات والقنوات الإخبارية تصريحات منه، حيث يعمل توتار كميكانيكي للسيارات وهو أب لطفلين، ويُعرف في منطقته باسم “علي الضاحك”، نظرًا لمبتسمه المستمر خلال أداء عمله حتى في ظروف الطقس الشديدة.

وقال توتار: «الجميع يأتي هنا للضحك، يلقبونني بالرجل الضاحك، أنا أضحك حتى لو كان الجو حاراً جداً، الضحك في الحر لا يتعبني، فكي لا يؤلمني، أعمل في درجة حرارة 60 درجة، الحرارة لا تهمني، لا أستطيع أن أغضب أبداً».

صحيفة الخليج