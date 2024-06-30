بلجيكا تعتذر بعد فيديو «ركل مبابي»

الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اعتذر بعد نشره مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر لاعب الوسط أمادو أونانا يقول إنه سيركل كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، عندما يتواجه الفريقان في دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

الفيديو الذي تم حذفه كان يعرض الكوميديان بابلو أندريس وهو يغني “من سيركل ساق مبابي؟”، بينما كان أونانا يجيب بتأكيد “أمادو أونانا”.

واعتذر ستيفان فان لوك المتحدث الإعلامي لمنتخب بلجيكا السبت في بداية المؤتمر الصحفي اليومي للفريق.

وقال: «كان الهدف من الفيديو أن يكون فكاهياً، لكنه حُذف منذ ذلك الحين. نود الاعتذار لمن شعر بالإهانة بسبب الفيديو، هذا ينهي الأمر بالنسبة لنا». ولم يقابل الفيديو بالترحاب في وسائل الإعلام الفرنسية وأثار تغطية إعلامية واسعة.

صحيفة الخليج