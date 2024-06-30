جمارك مطار بورتسودان الدولي تحبط محاولة تهريب أكثر من (22) كيلوجرام ذهب كانت في طريقها إلى خارج البلاد

إنجاز كبير حققته قوات الجمارك من خلال ضبطها لاكثر من (22) كيلوجرام ذهب حاول أحد الركاب المغادرين على إحدى خطوط الطيران تهريبها إلى خارج البلاد وقد وقف السيد اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف صباح اليوم بمطار بورتسودان الدولي على الضبطية رافقه خلال الزيارة السيد اللواء (حقوقي) عبد الرحمن بدوي عبيد مساعد المدير العام للعمليات الجمركية والسيد العميد (حقوقي) هشام محمد الحسن مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر بحضور السيد العقيد عوض كنه مدير جمارك مطار بورتسودان الدولي بالإنابة وعدد من الضباط بالمطار.

وأشاد سيادته بالإنجاز الكبير الذي حققته القوات مما يدل على اليقظة والحس الأمني العالي الذي تتمتع به قوات الجمارك في جميع المنافذ الجوية والمعابر الحدودية كما دعا سيادته لدى لقاءه مدير مطار بورتسودان الدولي السيد عثمان العوض لمزيد من التعاون والتنسيق المحكم مع كافة الأجهزة الأمنية لتأمين المطار من خلال الرقابة الإلكترونية عبر الكاميرات وأجهزة الكشف بالاشعة السينية (X Ray).

وتفيد متابعات إعلام قوات الجمارك أن الضبطية تعتبر من أكبر الضبطيات التي تمت بمطار بورتسودان وتم ضبطها بعد أن قام أحد ضباط (وردية سنكات) بتفتيش إحدى الحقائب وذلك بعد مرورها على جهاز الكشف بالأشعة السينية وبعد التأكد من محتوياتها تم التحفظ على الحقيبة وبدأ البحث عن المتهم الذي توصلت السلطات إلى كافة المعلومات المتعلقه به لتكملة الإجراءات القانونية.

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