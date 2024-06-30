شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني شهد المهندس ترقص وتغني بأزياء مثيرة على أنغام (يا غزالي أهلك قالوا مالي) وتشعل مواقع التواصل

أشعلت المذيعة والإعلامية السودانية الشهيرة شهد المهندس, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني في المقطع وهي ترتدي أزياء وصفها المتابعون بالمثيرة.

https://www.facebook.com/reel/1214773763212152

وتفاعلت المهندس, بالغناء والرقص أثناء تصويرها المقطع الذي حظي بمشاركات واسعة مع الأغنية الترند (يا غزالي أهلك قالوا مالي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين