شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تتغزل في نفسها بعد ظهورها بنيولوك جديد وتسريحة مبهرة (ما تسحروني.. غايتو يا انصاف الله يحفظك واشي عليك)

أثارت الفنانة السودانية الشهيرة انصاف مدني, ضحكات متابعيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حديث.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت ملكة الدلوكة, خلال المقطع بنيولوك جديد نال إعجابها وجعلها تتغزل في نفسها.

وقالت إنصاف مدني, وهي تستعرض تسريحتها الجديدة, (النسوان ديل كلهن بشكرن نفسهن.. غايتو يا انصاف الله يحفظك واشي عليك) وطالبت الحاضرين بقول (ما شاء الله) خوفاً على نفسها من العين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين