شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية “لوشي” تحكي الجزء الثاني من قصتها مع صديقتها “السايطة” بالإمارات وحبيبها الذي اتهمها بالتحرش به والاستعراض أمامه بأزياء مثيرة للجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجزء الثاني لقصة نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, مع صديقتها بالإمارات.

وكانت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, قد بدأت سرد القصة خلال بث مباشر حلت فيه ضيفة على الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد واصلت “لوشي”, سرد قصتها مع صديقتها التي أطلق عليها المتابعين لقب “السايطة”.

وجرت تفاصيل القصة التي عاشتها الحسناء مع صديقتها وخطيب صديقتها بدولة الإمارات العربية المتحدة, التي تقيم فيها.

واتهم خطيب الفتاة, النجمة لوشي, بالتحرش به والاستعراض أمامه بأزياء مثيرة للجدل, وهو ما نفته لوشي, واتهمته بالمرض.

وكشفت نجمة السوشيال ميديا, عن نهاية القصة التي انتهت بإنتهاء علاقتها بصديقتها وخطيبها بعد أن أعطتهم درساً قاسياً, مطالبة الفتيات المتابعات للبث بعدم تصغير أنفسهن أمام الشباب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين