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عاجل بالصور.. رغم وصوله ملعب المباراة وإجراء لاعبيه عمليات الإحماء.. المريخ ينسحب ويرفض مواجهة الهلال في قمة السوبر السوداني بتنزانيا لهذا السبب (…)

2024/06/30
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فاجأت إدارة نادي المريخ الجميع بقرار وجد اعجاب واستحسان مناصري الفريق وسخرية جمهور الند التقليدي الهلال.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت إدارة الفريق ممثلة في رئيس بعثة الفريق لتنزانيا هيثم كابو, بسحب الفريق من الملعب قبل دقائق من إنطلاق مباراة القمة بين المريخ والهلال في نهائي بطولة السوبر السوداني.

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ووصل فريق المريخ بالفعل لأرض الملعب وبدأ لاعبوه في إجراء عمليات الأحماء, قبل أن تتخذ إدارة النادي قرار الانسحاب ورفض اللعب.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن إدارة المريخ كانت قد اشترطت إخراج الكاميرات وطالبت إتحاد الكرة بعدم نقل المباراة على أي قناة دون علم المريخ.

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وبعد مغادرة فريق المريخ لأرضية الملعب قام الإتحاد السوداني لكرة القدم بتتويج الهلال بطلاً للسوبر السوداني ةاعتبار المريخ مهزوماً 2\0.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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