إنجلترا تنجو من فخ سلوفاكيا بفوز دراماتيكي

نجا منتخب إنجلترا من توديع يورو 2024، بعد قلب الطاولة على سلوفاكيا بالفوز (2-1) الأحد، ليضرب موعدا مع سويسرا في ربع النهائي. هدف المباراة الأول سجلته سلوفاكيا عن إيفان شرانز في الدقيقة 25، قبل أن يرد الإنجليز عن طريق جود بيلينجهام (90+5) وهاري كين (91).

أولى المحاولات الخطيرة جاءت عن طريق سلوفاكيا، حينما تقدم الظهير الأيسر هانسكو داخل منطقة جزاء إنجلترا، وسدد كرة أرضية، مرت بجوار القائم.

وكادت سلوفاكيا أن تصطاد شباك بيكفورد بهدف أول بعد انطلاقة رائعة من هاراسلين، توغل على إثرها داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة أرضية، إلا أن تدخل جويهي البارع حال دون وصول الكرة للشباك في التوقيت المناسب.وأحكم المنتخب الإنجليزي سيطرته المطلقة على المباراة في الدقائق الأخيرة، وسط تراجع تام من سلوفاكيا، أملا في حماية مرمى دوبرافكا من استقبال أي هدف.وفي ظل الضغط المكثف من سلوفاكيا بحثا عن التعادل، كاد البديل توني أن يطلق رصاصة الرحمة عليهم بتسديدة صاروخية على حافة منطقة الجزاء، علت العارضة.

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