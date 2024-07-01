إسبانيا تتفوق على جورجيا وتضرب موعدا مع ألمانيا في بطولة أوروبا

تعافت إسبانيا المتألقة من صدمة هدف عكسي مبكر لتفوز في النهاية 4-1 على جورجيا الشجاعة والمفعمة بالحيوية يوم الأحد، لتضرب موعدًا في دور الثمانية من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 مع المستضيفة ألمانيا.

بعد صمود جورجيا في وجه طوفان هجومي شبه متواصل وتصدي الحارس المتألق جيورجي مامارداشفيلي للعديد من الفرص، فاجأت الجماهير بتقدمها من أول هجمة بعد 18 دقيقة، عندما وجه مدافع إسبانيا روبن لي نورماند تمريرة أوتار كاكابادزي العرضية بصدره إلى شباك أوناي سيمون.

وسجلت إسبانيا هدف التعادل في الدقيقة 39 عن طريق رودري بتسديدة من خارج المنطقة. وبعد أن كاد خفيتشا كفاراتسخيليا يعيد جورجيا للتقدم مطلع الشوط الثاني بتسديدة رائعة من منتصف الملعب، تقدمت إسبانيا بضربة رأس من فابيان رويز بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

وواصلت إسبانيا الضغط لكن لاعبي جورجيا ركضوا بجهد لإبقائها في وضع حرج حتى انطلق نيكو وليامز بهجمة مرتدة ليسجل الهدف الثالث أخيرا، فيما اختتم داني أولمو أهداف المباراة بتسديدة دقيقة قبل سبع دقائق من صفارة النهاية، لتحقق إسبانيا انتصارها الرابع في البطولة.

رويترز