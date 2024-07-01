السعودية تكشف صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها

أظهرت بيانات حكومية، الأحد، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع بنسبة 5.6% ليصل إلى 9.5 مليار ريال (2.53 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024.

كما ارتفعت التدفقات الداخلة بنسبة 0.6% لتصل إلى 17 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما انخفضت التدفقات الخارجة بنسبة 5.1% لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال.

تسعى المملكة لجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، في إطار استراتيجية أوسع يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام، والمعروفة باسم رؤية 2030.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترى مستثمرون أجانب أكثر من نصف الأسهم التي طرحتها شركة أرامكو، ضمن طرحها الثاني البالغ قيمته 11.2 مليار دولار.

وساعدت شركة النفط العملاقة أيضا في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا، لكن حتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن هدف رؤية 2030، إذ بلغ ذروته عند 32.8 مليار دولار في عام 2022 ووصل إلى 19.2 مليار دولار في العام الماضي.

رويترز