تحديث سياسة ترخيص وتسجيل أطباء الأسنان الاختصاصيين ​​في قطر

إصدرت إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تعميمًا إلى جميع أطباء الأسنان في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاص، بشأن تحديث سياسة ترخيص وتسجيل أطباء الأسنان الاختصاصيين. ووفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة التخصصات الصحية لتطوير عملية تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين، بهدف رفع جودة الخدمات الصحية في كل من القطاع الحكومي والخاص.

الإدارة قررت إدخال تغييرات بما في ذلك استحداث نطاق “أخصائي مساعد” ضمن الفئات المعتمدة لطب الأسنان، والذي يشمل:

(“للقطريين”، و”أبناء القطريات”، و”أبناء المقيمين في دولة قطر الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفـالة عائلية” و”زوجات/ أزواج المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في حال الانقطاع عن العمل فقط):

مما يتيح لفئة “أخصائى مساعد” في اختصاص أطباء الأسنان من الحاصلين على درجة اختصاص معتمدة لدى الإدارة في مجال طب الأسنان، ولم يستوفوا شروط الخبرة اللازمة لتسجيلهم/ترخيصهم كاختصاصيين بالعمل ضمن ضوابط وإرشادات محددة تحت إشراف طبيب أسنان متخصص حاصل على ترخيص طبي داحل دولة قطر وضمن منشأة صحية مرخصة.

ثانياً: إضافة امتحانات تأهيلية جديدة في مجال تخصصات طب الأسنان: (عند تقييم “أخصاني مساعد” في اختصاص طب الأسنان، وتغيير نطاق العمل إلى أحصاني طب الأسنان):

سعياً من إدارة التخصصات الصحية لمواكبة أفضل المعايير العالمية، ولضمان كفاءة الممارسين الصحيين فإنه قد تقرر إطلاق عدد (ثمانية) امتحانات تأهيلـية (من خلال شركة البرومترك) في مجالات اختصاصات طب الأسنان (المذكورة في المرفقات) للحاصلين على شهادة اختصاص من فئة رقم 3، منبهة إلى أن هذه السياسة تسري من تاريخ هذا التعميمن وتلغي أي سياسات سابقة في هذا الصدد.

الشرق القطرية