د. عنتر حسن: لم نعي الدرس!!

كراسي السلطة هي مجرد هدف لبلوغ غاية وهي تنمية وتطور الوطن وانسانه.. نحن في السودان الآن ندفع ثمنا باهظا لأخطاء ارتكبتها ساسة واحزاب في السابق لحفظ حكمهم وجعلوا كراسي الحكم هي غايتهم ..

كونوا ميليشيات ودربوهم دون التمحيص لجنسياتهم او نواياهم، فقط ليحفظوا لهم سلطاتهم ,ويستمروا في الحكم، واضعفوا المؤسسة العسكرية القومية ممثلة في الجيش في عتادهم وعدتهم وتدريباتهم وتأهيلهم، فأصبحت تلك الميليشيات الآن وبال عليهم وعلى الوطن، ومازال الساسة لم يعوا الدرس ويدفعون نفس الثمن ويتآمرون مع المرتزقة والاعداء والخونة من اجل السلطة ايضا واقصاء الساسة من الحزب الاخر، وبالرغم من الغصة التي في حلوقنا نقول لهم سنكون سندا لجيش البلاد، انسحب الجيش أو ثبت،

انتصر الجيش أو إنهزم، نحن مع الجيش لي اخر نفس، لأن الوطن هو الجيش الذي يدافع عنه وعن ارادته، ولا وطن بلا جيش، ورغم كل المرارات فثقتنا كبير في خالقنا، وستعود سنجة وولايات دارفور وكردفان والجزيرة لحضن الوطن وما ذلك على الله بعزيز ومنتصرين بإذن الواحد الأحد.

د. عنتر حسن